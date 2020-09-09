Украина теряет бесценные кадры, а на их место приходят иностранцы

Как передает Politeka.net, на это пожаловался украинский политик и президент благотворительного фонда «Рух молоді» Владимир Полочанинов в своем Telegram-канале.

"Украина - это такая себе кадровая свалка или отстойник. Беглые грузинские президенты, белорусские оппозиционеры, польские рокеры - коррупционеры, американские агенты с прибалтийским паспортом и российские с украинским или европейским, солдаты удачи и весь остальной сброд называющий себя экспертами и активистами имеют в Украине практически неограниченные возможности для того, чтобы сделать свою никчёмную и часто нечестную жизнь очень обеспеченной", - отметил он.

В то же время Полочанинов указал на отток кадров со страны.

"Умные, трудолюбивые и профессиональные кадры покидают Украину, а вместо них нас заваливает всем этим «мусором» и валиться он со всех сторон как из рога изобилия. Что-то здесь не так...", - заключил политик.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский пожаловался на отток молодых специалистов из Украины

По его словам, сегодня в Украине существует кадровый голод и эту проблему необходимо решать с помощью высшего образования.

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"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил разъяренный Зеленский.