Украина теряет бесценные кадры, а на их место приходят иностранцы
Как передает Politeka.net, на это пожаловался украинский политик и президент благотворительного фонда «Рух молоді» Владимир Полочанинов в своем Telegram-канале.
"Украина - это такая себе кадровая свалка или отстойник. Беглые грузинские президенты, белорусские оппозиционеры, польские рокеры - коррупционеры, американские агенты с прибалтийским паспортом и российские с украинским или европейским, солдаты удачи и весь остальной сброд называющий себя экспертами и активистами имеют в Украине практически неограниченные возможности для того, чтобы сделать свою никчёмную и часто нечестную жизнь очень обеспеченной", - отметил он.
В то же время Полочанинов указал на отток кадров со страны.
"Умные, трудолюбивые и профессиональные кадры покидают Украину, а вместо них нас заваливает всем этим «мусором» и валиться он со всех сторон как из рога изобилия. Что-то здесь не так...", - заключил политик.
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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский пожаловался на отток молодых специалистов из Украины
По его словам, сегодня в Украине существует кадровый голод и эту проблему необходимо решать с помощью высшего образования.
"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил разъяренный Зеленский.
Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".
Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".
Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания