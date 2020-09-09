Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін висловився про протести в Білорусі

Зокрема, він упевнений, що протести почалися не через невдоволення білорусів, а в результаті стороннього втручання. При цьому він згадав Україну, заявивши, нібито сторонні вже попрацювали в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі Metametrica.

"Я не на такому високому рівні, щоб це правильно розуміти, напевно. Але я вважаю, що чиєсь втручання там є. Не просто так. Вони хочуть посварити народи братні, що вони вже зробили з Україною. Як при революції-брат проти брата йшов, а батько проти сина",- розповів росіянин.

Він також висловив надію на те, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку вдасться утримати свій пост. Не обійшлося в його заяві без лестощів, спортсмен розхвалив президента Білорусі, назвавши його сильною і вольовою людиною. Тому у нього нібито є величезні шанси, щоб утримати владу в країні.

"Я сподіваюся, все-таки, що Лукашенко все утримає. Він людина сильна, вольовий. Я їздив до Білорусі. Я подивився і побачив нормальних, добрих, спокійних людей. Жодного Кіпіша. П'яних особливо я не бачив. Хороша, нормальна країна. Як у них чистенько, які у них колгоспи і городи", – додав Повєткін.

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