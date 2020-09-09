Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин высказался о протестах в Беларуси

В частности, он уверен, что протесты начались не из-за недовольства белорусов, а в результате постороннего вмешательства. При этом он вспомнил Украину, заявив, якобы посторонние уже поработали в Украине.

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Metametrica.

"Я не на таком высоком уровне, чтобы это правильно понимать, наверное. Но я считаю, что чье-то вмешательство там есть. Не просто так. Они хотят поссорить народы братские, что они уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, а отец против сына", – рассказал россиянин.

Он также выразил надежду на то, что президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся удержать свой пост. Не обошлось в его заявлении без лести, спортсмен расхвалил президента Беларуси, назвав его сильным и волевым человеком. Поэтому у него якобы есть огромные шансы, чтобы удержать власть в стране.

"Я надеюсь, все-таки, что Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я ездил в Беларусь. Я посмотрел и увидел нормальных, добрых, спокойных людей. Ни одного кипиша. Пьяных особо я не видел. Хорошая, нормальная страна. Как у них чистенько, какие у них колхозы и огороды", – добавил Поветкин.

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, Лавров разразился бредом об "украинских экстремистах" в Беларуси.

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