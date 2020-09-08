Президент Білорусі Олександр Лукашенко вдарить по економіці Прибалтики - північній Європі

Керівництво прибалтійських держав ввело нові санкції проти Білорусі, однак це рішення боляче вдарить по ним самим, оскільки білоруський лідер Олександр Лукашенко може вжити ефективних заходів у відповідь.

Таку думку озвучив німецький політолог Олександр Рара, передає Replyua.net.

Після введення обмежувальних заходів з боку Прибалтики Лукашенко заявляв про те, що такі випади без відповіді не залишаться. Він вважає, що Білорусь повинна переорієнтувати торгові потоки з портів Литви на інші.

Німецький політолог вважає, що таке рішення може спричинити за собою важкі наслідки для економіки Прибалтики. Також він пояснив, що Лукашенко може зважитися на повне блокування торгового шляху країн Прибалтики в Азію.

"Він (Лукашенко прим.ред.) зараз сам вводитиме санкції проти Литви та Латвії – закриє всі шляхи в Азію і таким чином відірве Євросоюз, тобто Балтійські країни, від Шовкового шляху в Китай. Це сильно вдарить по економіці країн Балтії» ,- вважає експерт.

Також він вказав на те, що у Євросоюзу не залишилося жодного механізму для тиску на Білорусь. І Брюссель, і прибалтійські держави, які б санкції не вводили, вже не зможуть вплинути на політику Мінська.

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