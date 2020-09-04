Британський актор і письменник Стівен Фрай розніс президента РФ Олександра Лукашенка і закликав Британію захистити білорусів

Фрай звернувся до уряду Великобританії і попросив ввести санкції проти тих, хто відповідальний за силовий розгін мирних протестувальників.

Він назвав президента Білорусі Олександра Лукашенка "останнім диктатором Європи" і заявив, що той "вкрав у людей ще одні вибори". Про це він заявив на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

"Олександр Лукашенко, якого часто називають останнім диктатором Європи, в черговий раз вкрав вибори у народу. Після цього його уряд жорстоко придушив мирний протест, затримавши і заарештувавши тисячі осіб, яких, за численними свідченнями, піддали тортурам", - зазначив він.

Письменник нагадував про затримання і побиття акторів білоруського Вільного театру і представників інших галузей, які "відважно повстають і захищають зміни, піддаючись величезному ризику".

"Ми бачимо, як вся Білорусь бореться за свободу під біло-червоно-білими прапорами — квітами співчуття і мужності. Я закликаю британський уряд діяти прямо зараз і підтримати санкції, введені Євросоюзом проти осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію виборів", — сказав Фрай.

Він додав, що надбанням громадськості стали «докази тортур», які уряд застосовує проти мітингувальників.

"Я підтримую жителів Білорусі в їх мирному опорі диктатурі, в їх бажанні змін і приєднаюся до кампанії "З Білоруссю заодно". Нехай голоси цих людей будуть почуті по всьому світу", - резюмував актор.

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