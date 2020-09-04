Британский актер и писатель Стивен Фрай разнес президента РФ Александра Лукашенко и призвал Британию защитить белорусов
Фрай обратился к правительству Великобритании и попросил ввести санкции против тех, кто ответственен за силовой разгон мирных протестующих.
Он назвал президента Беларуси Александра Лукашенко «последним диктатором Европы» и заявил, что тот «украл у людей еще одни выборы». Об этом он заявил на своей странице в микроблоге Twitter.
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«Александр Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, в очередной раз украл выборы у народа. После этого его правительство жестоко подавило мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек, которых, по многочисленным свидетельствам, подвергли пыткам», - отметил он.
Писатель напоминал о задержании и избиении актеров Белорусского свободного театра и представителей других отраслей, которые «отважно восстают и защищают перемены, подвергаясь огромному риску».
«Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белыми флагами — цветами сочувствия и мужества. Я призываю британское правительство действовать прямо сейчас и поддержать санкции, введенные Евросоюзом против лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», — сказал Фрай.
Он добавил, что достоянием общественности стали «доказательства пыток», которые правительство применяет против митингующих.
«Я поддерживаю жителей Беларуси в их мирном сопротивлении диктатуре, в их желании перемен и присоединюсь к кампании "С Беларусью заодно". Пусть голоса этих людей будут услышаны по всему миру», - резюмировал актер.
Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.
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