Українська актриса Ольга Сумська висловилася про українських чиновників і корупцію

Сумська зазначила, що українці пережили зміну не одного лідера, і з приходом нової людини до влади «завжди була надія, що ми, нарешті, заживемо», але цього не відбувалося.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю виданню Апостроф.

«До подолання корупції у всіх сферах нам ще дуже далеко, але надію, знову ж таки, не втрачаємо, бо ми, українці, дійсно любимо свою рідну, багатостраждальну країну на відміну від наших чиновників, які приходять на посади, щоб споживати, збагачуватися, а не по-справжньому відроджувати її",- зазначила актриса.

Артистка переконана, що Україна має всі можливості і ресурси, щоб стати потужним гравцем на світовому ринку. Під час гастролей вона часто милується природними багатствами рідної країни і мріє зберегти це і примножити для наступних поколінь.

Також раніше повідомлялося, що українська письменниця Наталія Сумська висловила захоплення українськими захисниками, які захищають Україну в зоні АТО на Донбасі.

"Таких людей у світі немає, щоб бачили цей тотальний цинізм суспільства і при цьому йшли захищати цю державу, українців, знаючи, що не допомагають так, як треба, не оснащують їх так, як належить. Це унікальні люди, інтелігенція", - сказала Сумська.

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