Украинская актриса Ольга Сумская высказалась об украинских чиновниках и коррупции

Сумская отметила, что украинцы пережили смену не одного лидера, и с приходом нового человека к власти «всегда была надежда, что мы, наконец, заживем», но этого не происходило.

Об этом артистка рассказала в интервью изданию Апостроф.

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«К преодолению коррупции во всех сферах нам еще очень далеко, но надежду, опять же, не теряем, потому что мы, украинцы, действительно любим свою родную, многострадальную страну в отличие от наших чиновников, которые приходят на должности, чтобы потреблять, обогащаться, а не по-настоящему возрождать ее», — отметила актриса.

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Артистка убеждена, что Украина имеет все возможности и ресурсы, чтобы стать мощных игроком на мировом рынке. Во время гастролей она часто любуется природными богатствами родной страны и мечтает сохранить это и приумножить для следующих поколений.

ольга сумская

Также ранее сообщалось, что украинская писательница Наталья Сумская выразила восхищение украинскими защитниками, которые защищают Украину в зоне АТО на Донбассе.

"Таких людей в мире нет, чтобы видели этот тотальный цинизм общества и при этом шли защищать это государство, украинцев, зная, что не помогают так, как надо, не оснащают их так, как положено. Это уникальные люди, интеллигенция", - сказала Сумская.

Напомним, помолодевшая украинская «Роксолана» Сумская поразила кадрами с отдыха.

 

Как сообщала Politeka, постаревшая Сумская показалась после процедур с ботоксом.

Также Politeka писала, что 53-летняя Ольга Сумская в образе бегущей по волнам покорила не только мужа.