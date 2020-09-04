Кандидати в депутати повинні мати чіткий план дій і виконувати його

Таку думку озвучив блогер Іван Райлі в статті, яка була опублікована на порталі "Хвиля".

За його слова, депутати повинні діяти, а не годувати людей обіцянками.



"Нам не потрібні пророки. Нам потрібні говночисти. Покращення немає і не буде. Немає ніякого майбутнього. Воно і на хрін нікому не потрібно. Депутати місцевого рівня - це не конгресмени. Це сантехніки. Навіть асенізатори. Вони повинні розгрібати місцевий гній. А гною в Україні дуже багато. Тому будь-якого і кожного місцевого горлопана, що випускає передвиборчі листівки зі словами про майбутнє, треба відразу посилати на три букви", - зазначив блогер.

За його словами, в Україні, і в першу чергу на місцях, нам потрібні фахівці з вирішення точкових завдань.

"Хочеш бути депутатом? По кожному пункту - підготовлені проекти договорів, кошторису, розрахунки. Щоб, якщо вибрали завтра, то через тиждень вже працюють проектанти, а через місяць гуде техніка", - підкреслив Райлі.

Більш того, блогер навів яскравий приклад:

"Якщо мені треба поміняти змішувач у ванній, я ж не йду обговорювати це питання. Я викликаю Сантехніка. А не оратора, не лектора про майбутнє. Коли замість фахівця прийде незрозуміле чмо, Я пошлю його за вищевказаною адресою і не заплачу ні копійки", - зазначив блогер.

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