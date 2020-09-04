Кандидати в депутати повинні мати чіткий план дій і виконувати його
Таку думку озвучив блогер Іван Райлі в статті, яка була опублікована на порталі "Хвиля".
За його слова, депутати повинні діяти, а не годувати людей обіцянками.
"Нам не потрібні пророки. Нам потрібні говночисти. Покращення немає і не буде. Немає ніякого майбутнього. Воно і на хрін нікому не потрібно. Депутати місцевого рівня - це не конгресмени. Це сантехніки. Навіть асенізатори. Вони повинні розгрібати місцевий гній. А гною в Україні дуже багато. Тому будь-якого і кожного місцевого горлопана, що випускає передвиборчі листівки зі словами про майбутнє, треба відразу посилати на три букви", - зазначив блогер.
Сумна донька Заворотнюк вбралася у все чорне і вразила зізнанням: "Час підводити підсумки"
Ридаюча Асмус зробила відчайдушне зізнання, Харламову пощастило більше: "Я так чекала..."
Новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення
Українців змусять повернути гроші за субсидії, з'явилося рішення суду: "Майно заарештують і..."
За його словами, в Україні, і в першу чергу на місцях, нам потрібні фахівці з вирішення точкових завдань.
"Хочеш бути депутатом? По кожному пункту - підготовлені проекти договорів, кошторису, розрахунки. Щоб, якщо вибрали завтра, то через тиждень вже працюють проектанти, а через місяць гуде техніка", - підкреслив Райлі.
Більш того, блогер навів яскравий приклад:
"Якщо мені треба поміняти змішувач у ванній, я ж не йду обговорювати це питання. Я викликаю Сантехніка. А не оратора, не лектора про майбутнє. Коли замість фахівця прийде незрозуміле чмо, Я пошлю його за вищевказаною адресою і не заплачу ні копійки", - зазначив блогер.
Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.
Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".
Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.