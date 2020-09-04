Кандидаты в депутаты должны иметь четкий план действий и выполнять его

Такое мнение озвучил блогер Иван Райли в статье, которая была опубликована на портале "Хвиля".

По его слова, депутаты должны действовать, а не кормить людей обещаниями.



"Нам не нужны пророки. Нам нужны говночисты. Покращення нет и не будет. Нет никакого майбутнього. Оно и на хрен никому не нужно. Депутаты местного уровня — это не конгрессмены. Это сантехники. Даже ассенизаторы. Они должны разгребать местный навоз. А навоза в Украине очень много. Поэтому любого и каждого местного горлопана, выпускающего предвыборные листовки со словами про майбутнє, надо сразу посылать на три буквы", - отметил блогер.

По его словам, в Украине, и в первую очередь на местах, нам нужны специалисты по решению точечных задач.

"Хочешь быть депутатом? По каждому пункту - подготовленные проекты договоров, сметы, расчеты. Чтобы, если выбрали завтра, то через неделю уже работают проектанты, а через месяц гудит техника", - подчеркнул Райли.

Более того, блогер привел яркий пример:

"Если мне надо поменять смеситель в ванной, я же не иду обсуждать этот вопрос. Я вызываю сантехника. А не оратора, не лектора о будущем. Когда вместо специалиста придет непонятное чмо, я пошлю его по вышеуказанному адресу и не заплачу ни копейки", - отметил блогер.

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