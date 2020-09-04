Українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто поскаржилася на постійний страх і втому через ситуацію в країні

Зокрема її лякає ситуація, яка склалася в Україні через пандемію китайського вірусу. За словами знаменитості, вона ніколи в житті не проводила стільки часу з відчуттям того, що потрібно всього побоюватися: дверних ручок, відвідування ювілею рідної людини або ж замовлення їжі з ресторану.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в мережі Instagram.

Тепер телеведуча живе в постійному страху, що може підхопити вірус через недотримання людьми заходів безпеки.

"Сьогодні всередині я відчуваю втому від постійного страху - я ніколи в своєму житті стільки не проводила часу з відчуттям, що треба всього побоюватися: обіймів, поцілунків, дверних ручок, піти на ювілей до рідної людини, замовити їжу в ресторані і відмовитися від неї, бачачи, що кур'єр без маски і рукавичок... Ще півроку тому навіть в галюцинаціях мені б не привиділось, що можна зустрітися з подругою на вечерю і закінчити його не спустошеною пляшкою Піно Гріджіо, а спільним походом здати ПЛР "про всяк випадок", – заявила телеведуча.

Також раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна заявила, що розуміє, чому деякі кримчани підтримали Росію.

Єфросиніна вважає, що кримчани – «тихий, мирний, але пристосуванський» народ. На її думку, якщо б вони не були такими, анексії півострова можна було б уникнути. Вона також спробувала пояснити, чому люди в Криму могли відвернутися від України.

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Як Politeka писала, що Єфросиніна вирішила пояснити, чому кримчани підтримали Росію.

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна приголомшила новою зовнішністю, показові фото.