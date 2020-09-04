Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно пожаловалась на постоянный страх и усталость из-за ситуации в стране

В частности ее пугает ситуация, которая сложилась в Украине из-за пандемии китайского вируса. По словам знаменитости, она никогда в жизни не проводила столько времени с ощущением того, что нужно всего опасаться: дверных ручек, посещения юбилея родного человека или же заказа еды из ресторана.

Об этом она рассказала на своей странице в сети Instagram.

Теперь телеведущая живет в постоянном страхе, что может подхватить вирус из-за несоблюдений людьми мер безопасности.

"Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха – я никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек, пойти на юбилей к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от нее, видя, что курьер без маски и перчаток... Еще полгода назад даже в галлюцинациях мне бы не явилось, что можно встретиться с подругой на ужин и закончить его не опустошеенной бутылкой Пино Гриджио, а совместным походом сдать ПЦР "на всякий случай", – заявила телеведущая.

Также ранее сообщалось, что Маша Ефросинина заявила, что понимает, почему некоторые крымчане поддержали Россию.

Ефросинина считает, что крымчане – «тихий, мирный, но приспособленческий» народ. По ее мнению, если бы они не были такими, аннексии полуострова можно было бы избежать. Она также попыталась объяснить, почему люди в Крыму могли отвернуться от Украины.

Напомним, Ефросинина после смены внешности удивила хмельными развлечениями на газоне.

Как Politeka писала, что Ефросинина решила объяснить, почему крымчане поддержали Россию.

Также Politeka сообщала, что Ефросинина огорошила новой внешностью, показательные фото.