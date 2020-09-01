У вересні відбудуться військові навчання “Спільні зусилля-2020”, які стануть відповіддю на російські "Кавказ-2020"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Так, глава Міноборони Андрій Таран повідомив подробиці вересневих стратегічних командно-штабних навчань “Спільні зусилля-2020”.

"У цьому році ми пройшли через певні зміни у структурі як Міністерства оборони, так і Генерального штабу. Нарешті у цьому році ми перейшли на J-структуру, й восени проведемо оцінювання. Саме тому у останній декаді вересня ми проводимо стратегічні командно-штабні навчання "Спільні зусилля-2020", - сказав Таран.

Він наголосив, що такі навчання з одного боку стануть відповіддю на російські навчання "Кавказ-2020", а з іншого боку - це буде спроба Генерального штабу, керівництва ЗСУ та Міноборони оцінити якість переходу на нову J-структуру і перевірити результати, яких вже вдалось досягнути.

Навчання, за словами Тарана, дозволять зрозуміти, як нова структура дасть можливість підвищити якість бойового планування у рядах Збройних сил, а також якість оперативного планування, організації взаємодії та можливість співпрацювати з військовими НАТО на полі бою.

"Ще одна мета, яку ми ставимо перед собою під час планування навчань "Спільні зусилля" - це перевірити систему зв’язку, отримання інформації на полі бою та обмін нею як між структурними підрозділами наших Збройних мил, так і між пунктами управління ЗС України та пунктами управління країн НАТО", - нагоосив Таран.

Раніше повідомлялось, що Збройні Сили РФ здійснюють підготовку до проведення стратегічних навчань "Кавказ-2020". Саме цим у Росії пояснюють присутність окремих підрозділів і військовослужбовців РФ на території Білорусі - вони стверджують, що все це в рамках планових заходів бойової підготовки.

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