В сентябре состоятся военные учения “Совместные усилия-2020”, которые станут ответом на российские "Кавказ-2020"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, глава Минобороны Андрей Таран сообщил подробности сентябрьских стратегических командно-штабных учений “Совместные усилия-2020”.

"В этом году мы прошли через определенные изменения в структуре как Министерства обороны, так и Генерального штаба. Наконец в этом году мы перешли на J-структуру, и осенью проведем оценивание. Именно поэтому в последней декаде сентября мы проводим стратегические командно-штабные учения "Совместные усилия-2020", - сказал Таран.

Он подчеркнул, что такие учения с одной стороны станут ответом на проведение Россией учений "Кавказ-2020", а с другой - это будет попытка Генштаба, руководства Вооруженных сил Украины и Министерства обороны оценить качество перехода на новую J-структуру и проверить результаты.

Учения, по словам Тарана, позволят понять, каким образом новая структура даст возможность повысить качество боевого планирования, оперативного планирования, качество организации взаимодействия и возможность сотрудничать со странами НАТО на поле боя.

"Еще одна цель, которую мы ставим перед собой во время планирования учений "совместные усилия" - это проверить систему связи, получения информации на поле боя и обмен ею как между структурными подразделениями наших Вооруженных мил, так и между пунктами управления ВС Украины и пунктами управления стран НАТО", - подчеркнул Таран.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ осуществляют подготовку к проведению стратегических учений "Кавказ-2020". Именно этим в России объясняют присутствие отдельных подразделений и военнослужащих РФ на территории Беларуси - они утверждают, что все это в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

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