Ветеран АТО, письменник і блогер Валерій Ананьєв розповів про болісні спогади з передової

Зокрема, він розповів, з якими болісними спогадами доводиться жити учасникам запеклих боїв на Донбасі в 2014 році. Ананьєв додав, що такий досвід повністю руйнує будь-які романтичні уявлення про війну.

Захисник поділився цими болючими спогадами в інтерв'ю для "4 канали".

"Романтика часто породжується якоюсь пропагандою. Ми дивилися на фронті фільм документальний про досить яскраву подію, яка відбувалася в 2014 році. Ми брали участь у цій події. І там це подається так по-геройськи, так красиво, а воно не було так і близько. І у всьому фільмі взагалі не було згадано, яким м'ясом супроводжувалися ці події - битва на Донбасі", – згадав Захистник України.

Він додав, що у хлопців після побаченого була психічна травма, а багато хто клявся, що більше ніколи не приїдуть до Шахтарського, адже їм страшно.

"Як тільки туди приїхали хлопці, ще навіть ніхто не встиг окопатися, були втрати в перші дві години, жахливі. Люди, яких я знав, від них навіть ховати нічого було. Їх просто на молекули рознесло. І у фільмі про це ні слова не було ",- згадує Ананьєв.

За словами Ананьєва, його побратими плакали через надважкий моральний тягар і через неможливість довести до кінця розпочату операцію.

"Плакали. Я згадую, коли нас виводили з оточення наприкінці вересня 2014 року, хлопці плакали. Це було морально важко. Тому що стільки сил було покладено, щоб пробитися в це місце, скільки людей загинуло, поки ми там стояли. І нас просто виводять, і ми здавали цю територію",- розповів воїн.

За його словами, у нього самого теж був такий страшний день на війні, коли він не міг стримувати сліз, тому що навіть не сподівався вижити.

"Була ситуація на Донбасі, коли просто я стояв в штанях, в кедах і тільнику. І все це було в крові. І смерділо, скрізь смерділо смаженим м'ясом",- згадав він про найстрашніший момент.



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