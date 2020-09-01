Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев рассказал о мучительных воспоминаниях с передовой

В частности, он рассказал, с какими мучительными воспоминаниями приходится жить участникам ожесточенных боев на Донбассе в 2014 году. Ананьев добавил, что такой опыт полностью разрушает любые романтические представления о войне.

Защитник поделился этими болезненными воспоминаниями в интервью для "4 канала".

"Романтика часто порождается какой-то пропагандой. Мы смотрели на фронте фильм документальный о достаточно ярком событии, которое происходило в 2014 году. Мы участвовали в этом событии. И там это подается так по-геройски, так красиво, а оно не было так и близко. И во всем фильме вообще не было упомянуто, каким мясом сопровождались эти события - сражение на Донбассе", – вспомнил Защитник Украины.

Он добавил, что у ребят после увиденного была психическая травма, а многие клялись, что больше никогда не приедут в Шахтерск, ведь им страшно.

"Как только туда приехали ребята, еще даже никто не успел окопаться, были потери в первые два часа, ужасные. Люди, которых я знал, от них даже хоронить нечего было. Их просто на молекулы разнесло. И в фильме об этом ни слова не было ", - вспоминает Ананьев.

По словам Ананьева, его побратимы плакали из-за сверхтяжелого морального бремени и из-за невозможности довести до конца начатую операцию.

"Плакали. Я вспоминаю, когда нас выводили из окружения в конце сентября 2014 года, ребята плакали. Это было морально тяжело. Потому что столько сил было положено, чтобы пробиться в это место, сколько людей погибло, пока мы там стояли. И нас просто выводят, и мы сдавали эту территорию", – рассказал воин.

По его словам, у него самого тоже был такой страшный день на войне, когда он не мог сдерживать слез, потому что даже не надеялся выжить.

"Была ситуация на Донбассе, когда просто я стоял в штанах, в кедах и тельняшке. И все это было в крови. И воняло, везде воняло жареным мясом", - вспомнил он о самом страшном моменте.



Напомним, марш защитников Украины объединил более 70 тысяч человек: "проявление воли нации к борьбе и доблести".

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