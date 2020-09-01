Російський політик Володимир Жириновський вразив злочинною заявою, в якій повідомив як приєднати Білорусь до Росії
Скандальний політик заявив, нібито Росія повинна м'яко інтегрувати Білорусь без введення військ, але з трансформацією ідеологічного, політичного і військового апарату.
Неосудною ідеєю він поділився в ефірі пропагандистського шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
За словами Жириновського, вводити російські війська в Білорусь зараз невигідно, тому Росії потрібно сконцентрувати зусилля на переході сусідньої країни на абсолютно проросійські рейки за російським сценарієм.
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Також він почав заперечувати, що Росія втручається в протести Білорусі, заявивши, що там пора провести проросійську пропаганду, щоб такі розмови закінчилися - по суті він запропонував промити мізки білорусам.
"Почати потрібно з прикордонних військ. Є прикордонники білоруські? Поруч стоятимуть російські. Зближення по всіх позиціях з Росією в плані економіки, правоохоронних органів, розвідки, ідеології. Щоб зняти повністю антиросійську пропаганду. Зняти повністю заяви, що Росія намагається втрутитися ... Росія ні у що не втручається...",- заявив ненависник України.
Також раніше повідомлялось, що Володимир Жириновський запропонував сценарій з входженням Білорусі до складу РФ.
За його "грандіозним" планом, Білорусь може увійти до складу Росії в якості шести областей. При цьому Жириновський знайшов правильне "застосування" президенту Білорусі та пропонує зробити Олександра Лукашенка віце-прем'єром РФ по сільському господарству.
Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.
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