Российский политик Владимир Жириновский поразил преступным заявлением, в котором сообщил как присоединить Беларусь к России

Скандальный политик заявил, якобы Россия должна мягко интегрировать Беларусь без введения войск, но с трансформацией идеологического, политического и военного аппарата.

Невменяемой идеей он поделился в эфире пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам Жириновского, вводить российские войска в Беларусь сейчас невыгодно, поэтому России нужно сконцентрировать усилия на переводе соседней страны на абсолютно пророссийские рельсы по российскому сценарию.

Также он начал отрицать, что Россия вмешивается в протесты Беларуси, заявив, что там пора провести пророссийскую пропаганду, чтобы такие разговоры закончились - по сути он предложил промыть мозги белорусам.

«Начать нужно с погранвойск. Есть пограничники белорусские? Рядом будут стоять российские. Сближение по всем позициям с Россией в плане экономики, правоохранительных органов, разведки, идеологии. Чтобы снять полностью антирусскую пропаганду. Снять полностью заявления, что Россия попытается вмешаться… Россия ни во что не вмешивается…», — заявил ненавистник Украины.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предложил сценарий с вхождением Беларуси в состав РФ.

По его "грандиозному" плану, Беларусь может войти в состав России в качестве шести областей. При этом Жириновский нашел правильное "применение" для президента Беларуси и предлагает сделать Александра Лукашенко вице-премьером РФ по сельскому хозяйству.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.