У церкві на Буковині жорстко порушили правила карантину 

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий житель у соцмережах.

"Ну шо, червона зона? Вже всі причастилися з однієї ложки?",- поцікавився він у підписі до фото.

На кадрах видно, що величезна кількість людей товпляться біля входу до церкви, а складна епідеміологічна ситуація в "червоній" Чернівецькій області і новий антирекорд не завадив вірянинам прийти в храм на службу і причаститися. 

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Українці в коментарях під постом впевнені, що за дотриманням введених обмежень повинні були пильніше стежити і представники місцевої влади, і правоохоронці.

"Де Заява губернатора і його важка рука? Ан ні .... тому що не добре з ними сваритися, а ФОП і бізнес в рамки і на них поліцію", " а де поліція?"

Зазначимо, що станом на 09: 00 1 вересня в Україні зареєстровано 123 тисячі 303 лабораторно підтверджених випадки "китайського" вірусу, з них 2 тисячі 605 летальних, а 57 тисяч 802 пацієнта одужали.

Варто відзначити, що це далеко не перший раз, коли парафіяни порушують правила карантину.

Раніше ми повідомляли, що  в Івано-Франківську церква УПЦ МП зібрала масову ходу. На кадрах видно, що люди зібралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень. 

А в Дніпрі порушили карантин біля Троїцької церкви. Там люди зібралися 17 квітня. Парафіяни не дотримувалися дистанції і приходили без масок і рукавичок. 

Нагадавши, влада в Україні пішла на крайні заходи

А ще Politeka писала, що Зеленський повідомив, коли українці вийдуть на роботу і запустять транспорт

Також Politeka повідомляла, що під Одесою вірус пробрався до церкви, кількість заражених зросла