Як вважаєте, чи повинні люди понести покарання?

У церкві на Буковині жорстко порушили правила карантину

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий житель у соцмережах.

"Ну шо, червона зона? Вже всі причастилися з однієї ложки?",- поцікавився він у підписі до фото.





На кадрах видно, що величезна кількість людей товпляться біля входу до церкви, а складна епідеміологічна ситуація в "червоній" Чернівецькій області і новий антирекорд не завадив вірянинам прийти в храм на службу і причаститися.

