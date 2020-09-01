У церкві на Буковині жорстко порушили правила карантину
Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий житель у соцмережах.
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Українці в коментарях під постом впевнені, що за дотриманням введених обмежень повинні були пильніше стежити і представники місцевої влади, і правоохоронці.
"Де Заява губернатора і його важка рука? Ан ні .... тому що не добре з ними сваритися, а ФОП і бізнес в рамки і на них поліцію", " а де поліція?"
Зазначимо, що станом на 09: 00 1 вересня в Україні зареєстровано 123 тисячі 303 лабораторно підтверджених випадки "китайського" вірусу, з них 2 тисячі 605 летальних, а 57 тисяч 802 пацієнта одужали.
Варто відзначити, що це далеко не перший раз, коли парафіяни порушують правила карантину.
Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську церква УПЦ МП зібрала масову ходу. На кадрах видно, що люди зібралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.
А в Дніпрі порушили карантин біля Троїцької церкви. Там люди зібралися 17 квітня. Парафіяни не дотримувалися дистанції і приходили без масок і рукавичок.
Нагадавши, влада в Україні пішла на крайні заходи
А ще Politeka писала, що Зеленський повідомив, коли українці вийдуть на роботу і запустять транспорт
Також Politeka повідомляла, що під Одесою вірус пробрався до церкви, кількість заражених зросла