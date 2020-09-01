Как считаете, должны ли люди понести наказание?

В церкви на Буковине жестко нарушили правила карантина

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный житель в соцсетях.

"Ну шо, красная зона? Уже все причастились с одной ложки?", - поинтересовался он в подписи к фото.





На кадрах видно, что огромное количество людей толпятся у входа в церковь, а сложная эпидемиологическая ситуация в “красной” Черновицкой области и новый антирекорд не помешал верующих прийти в храм на службу и причаститься.

