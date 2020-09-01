В церкви на Буковине жестко нарушили правила карантина
Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный житель в соцсетях.
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Украинцы в комментариях под постом уверенны, что за соблюдением введенных ограничений должны были пристальнее следить и представители местной власти, и правоохранители.
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Отметим, что по состоянию на 09:00 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 тысячи 303 лабораторно подтвержденных случая "китайского" вируса, из них 2 тысячи 605 летальных, а 57 тысяч 802 пациента выздоровели.
Стоить отметить, что это далеко не первый раз, когда прихожане нарушают правила карантина.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске церковь УПЦ МП собрала массовое шествие. На кадрах видно, что люди собрались ехать в Почаевскую лавру, чтобы там отпраздновать Пасху.
А в Днепре нарушили карантин возле Троицкой церкви. Там люди собрались 17 апреля. Прихожане не соблюдали дистанцию и приходили без масок и перчаток.
Напомним, власть в Украине пошла на крайние меры
А еще Politeka писала, что Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт
Также Politeka сообщала, что под Одессой вирус пробрался в церковь, число зараженных возросло