Російська телеведуча, скандальна зірка Instagram Альона Водонаєва різко висловилася про Крим
Зокрема, вона вважає акт входження Криму до складу РФ "таким, що не відповідає ніяким міжнародним нормам".
На її думку, в 2014 році відбулася "варварська і агресивна анексія", за яку в майбутньому Росії "ще доведеться розплатитися" за злочини в Україні. Про це Водонаєва повідомила в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.
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"Безумовно, це не відповідає ніяким міжнародним нормам. І що відбулася в 2014 році анексія Криму дійсно була варварською і агресивною. Але як виправдовує російська сторона цю історію... Причому не тільки пропагандисти, а й якісь осудні політики... Вони ж кажуть, що вся справа в Севастопольському порту, в якому знаходилася наша військова база", - зазначила Водонаєва.
Вона додала, що за шість років росіяни звикли вважати Крим своєю територією, тому важко сказати, чи можливе повернення півострова в Україну. Але вона впевнена, що Росія розплатиться за свої дії.
"Мені чомусь здається, що нас всіх чекає продовження, що Росія повинна буде розплатитися за Крим, повинна буде розщедритися. Чим - не знаю. Але ця історія не закінчилася", - заявила Водонаєва.
Телеведуча також розкритикувала російських артистів, які виступали в Криму після 2014 року, і підтримала рішення України не впускати їх на територію країни.
"Я не поїду туди ніколи підтримувати Путіна. Я не поїду ніколи в Крим рекламувати якийсь готель, щоб зазивати російських туристів, тому що це моя думка, ставлення і повага до України", – підсумувала Олена.
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