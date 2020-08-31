Російська телеведуча, скандальна зірка Instagram Альона Водонаєва різко висловилася про Крим

Зокрема, вона вважає акт входження Криму до складу РФ "таким, що не відповідає ніяким міжнародним нормам".

На її думку, в 2014 році відбулася "варварська і агресивна анексія", за яку в майбутньому Росії "ще доведеться розплатитися" за злочини в Україні. Про це Водонаєва повідомила в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

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"Безумовно, це не відповідає ніяким міжнародним нормам. І що відбулася в 2014 році анексія Криму дійсно була варварською і агресивною. Але як виправдовує російська сторона цю історію... Причому не тільки пропагандисти, а й якісь осудні політики... Вони ж кажуть, що вся справа в Севастопольському порту, в якому знаходилася наша військова база", - зазначила Водонаєва.

Вона додала, що за шість років росіяни звикли вважати Крим своєю територією, тому важко сказати, чи можливе повернення півострова в Україну. Але вона впевнена, що Росія розплатиться за свої дії.

крым украина путин

"Мені чомусь здається, що нас всіх чекає продовження, що Росія повинна буде розплатитися за Крим, повинна буде розщедритися. Чим - не знаю. Але ця історія не закінчилася", - заявила Водонаєва.

Телеведуча також розкритикувала російських артистів, які виступали в Криму після 2014 року, і підтримала рішення України не впускати їх на територію країни.

"Я не поїду туди ніколи підтримувати Путіна. Я не поїду ніколи в Крим рекламувати якийсь готель, щоб зазивати російських туристів, тому що це моя думка, ставлення і повага до України", – підсумувала Олена.

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