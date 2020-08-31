Российская телеведущая, скандальная звезда Instagram Алена Водонаева резко высказалась о Крыме

В частности, она считает акт вхождения Крыма в состав РФ "не соответствующим никаким международным нормам".

По ее мнению, в 2014 году произошла "варварская и агрессивная аннексия", за которую в будущем России "еще придется расплатиться" за преступления в Украине. Об этом Водонаева сообщила в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Безусловно, это не соответствует никаким международным нормам. И произошедшая в 2014 году аннексия Крыма действительно была варварской и агрессивной. Но как оправдывает российская сторона эту историю... Причем не только пропагандисты, но и какие-то вменяемые политики... Они же говорят, что все дело в Севастопольском порту, в котором находилась наша военная база", - отметила Водонаева.

Она добавила, что за шесть лет россияне привыкли считать Крым своей территорией, поэтому трудно сказать, возможно ли возвращение полуострова в Украину. Но она уверена, что Россия расплатится за свои действия.

"Мне почему-то кажется, что нас всех ждет продолжение, что Россия должна будет расплатиться за Крым, должна будет раскошелиться. Чем – не знаю. Но эта история не закончилась", – заявила Водонаева.

Телеведущая также раскритиковала российских артистов, которые выступали в Крыму после 2014 года, и поддержала решение Украины не впускать их на территорию страны.

"Я не поеду туда никогда поддерживать Путина. Я не поеду никогда в Крым рекламировать какой-то отель, чтобы зазывать российских туристов, потому что это мое мнение, отношение и уважение к Украине", – подытожила Алена.

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