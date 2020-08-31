У Мінську в черговий раз принизили російських пропагандистів
Епічні кадри, зроблені на одній з центральних вулиць білоруської столиці 30 серпня, опублікував телеграм-канал "Український Діалог".
На відео учасники протестів проти фальсифікації виборів президента йдуть по пішохідному переходу, і хтось із них плюнув на лобове скло автомобіля, в якому сиділи пропагандисти.
"Вона плюнула, дивись, на скло!", – чути за кадром жіночий голос.
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Як відомо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в Мінську пройшов багатотисячний Марш протесту. Участь у ньому взяли близько 100 тисяч осіб, які попрямували до резиденції президента і вимагали його відставки.
За інформацією ЗМІ, на мітинги вийшли не тільки в Мінську та обласних містах, а й в інших містах. Серед них – Барановичі, Білоозерськ, Новогрудок, Молодечно, Солігорськ, Ліда, Бобруйськ, Мозир, Новополоцьк, Кобрин і так далі.
Раніше ми писали про те, що в мережі показали кадри з похорону білоруського активіста, якого знайшли повішеним після протестів проти Олександра Лукашенка.
Відповідне фото опублікував блогер під ніком Vitauskas в Twitter.
«Це матір Микити Кривцова біля труни свого сина, знайденого повішеним у лісосмузі після протестів у Мінську. Просто нагадаю, що останній раз у Білорусі людей вішали після тортур кати сталінського НКВС. А потім, через більш ніж 80 років, настала "стабільність" Лукашенка...» , – йдеться у підписі до знімка.
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