Висвітлювати події в Білорусі за кремлівськими методичками стає все небезпечніше

У Мінську в черговий раз принизили російських пропагандистів

Епічні кадри, зроблені на одній з центральних вулиць білоруської столиці 30 серпня, опублікував телеграм-канал "Український Діалог".

На відео учасники протестів проти фальсифікації виборів президента йдуть по пішохідному переходу, і хтось із них плюнув на лобове скло автомобіля, в якому сиділи пропагандисти.

"Вона плюнула, дивись, на скло!", – чути за кадром жіночий голос.

Як відомо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в Мінську пройшов багатотисячний Марш протесту. Участь у ньому взяли близько 100 тисяч осіб, які попрямували до резиденції президента і вимагали його відставки.

За інформацією ЗМІ, на мітинги вийшли не тільки в Мінську та обласних містах, а й в інших містах. Серед них – Барановичі, Білоозерськ, Новогрудок, Молодечно, Солігорськ, Ліда, Бобруйськ, Мозир, Новополоцьк, Кобрин і так далі.

Раніше ми писали про те, що в мережі показали кадри з похорону білоруського активіста, якого знайшли повішеним після протестів проти Олександра Лукашенка.

Відповідне фото опублікував блогер під ніком Vitauskas в Twitter.

«Це матір Микити Кривцова біля труни свого сина, знайденого повішеним у лісосмузі після протестів у Мінську. Просто нагадаю, що останній раз у Білорусі людей вішали після тортур кати сталінського НКВС. А потім, через більш ніж 80 років, настала "стабільність" Лукашенка...» , – йдеться у підписі до знімка.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "Треба було раніше нам…".

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