Освещать события в Беларуси по кремлевским методичкам становится все опаснее

В Минске в очередной раз унизили российских пропагандистов

Эпичные кадры, сделанные на одной из центральных улиц белорусской столицы 30 августа, опубликовал телеграмм-канал «Украинский Диалог».

На видео участники протестов против фальсификации выборов президента идут по пешеходному переходу, и кто-то из них плюнул на лобовое стекло автомобиля, в котором сидели пропагандисты.

«Она плюнула, смотри, на стекло!», – слышен за кадром женский голос.

Как известно, 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, в Минске прошел многотысячный Марш протеста. Участие в нем взяли около 100 тысяч человек, которые направились к резиденции президента и требовали его отставки.

По информации СМИ, на митинги вышли не только в Минске и областных городах, но и в других городах. Среди них — Барановичи, Белоозерск, Новогрудок, Молодечно, Солигорск, Лида, Бобруйск, Мозырь, Новополоцк, Кобрин и так далее.

Ранее мы писали о том, что в сети показали кадры с похорон белорусского активиста, которого нашли повешенным после протестов против Александра Лукашенко.

Соответствующее фото опубликовал блогер под ником Vitauskas в Twitter.

«Это мать Никиты Кривцова у гроба своего сына, найденного повешенным в лесополосе после протестов в Минске. Просто напомню, что последний раз в Беларуси людей вешали после пыток палачи сталинского НКВД. А затем, спустя более чем 80 лет, наступила "стабильность" Лукашенко...», – говорится в подписи к снимку.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязанные...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".