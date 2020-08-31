До такого ще треба було додуматися!

З кранів жителів Сімферополя потекла вода іржавого кольору, проте пропагандисти і тут відмовилися називати речі своїми іменами

У мережі висміяли черговий перл російських журналістів, які назвали брудну рідину з кранів жителів столиці "водою персикового кольору", передає Politeka.net.

За інформацією росЗМІ, причиною того, що з кранів тече вода, колір якої коливається від "кольору неміцного зеленого чаю до кольору персикового соку", – обміління водойм через посуху, в результаті чого вода вимагає подвійного очищення. Однак очисні станції не справляються.

"На вході в очисні споруди на Петровських скелях і Партизанському водосховищі каламутність підкралася до 10 міліграм. Причому з кожним днем, з кожною годиною на якусь вихідну величину вода стає гірше. Горизонти опускаються, чисту воду ми забираємо, а мул, який знаходиться у водосховищах, залишається. Плюс при такій температурі починається цвітіння синьо-зелених водоростей. В результаті ми маємо таку воду", – зявили в компанії "Вода Криму".

У свою чергу користувачі вже висміяли фінт пропагандистів.

"Зустрічайте новий хіт від творців "хлопка" і "підтоплення" - вода персикового кольору", - написав блогер під ніком Репресований електрик.

Встречайте новый хит от создателей"хлопка" и "подтопления" — вода ПЕРСИКОВОГО ЦВЕТА pic.twitter.com/is3dpWOaTx — Репрессированный электрик (@ElectricBanned) August 30, 2020

"Персиковий!!! А який саме 2 персикової нуги, персикового парфе чи персикового нектару?", "Пийте те, що є, і не перебирайте", "у серпні персикового кольору.. у вересні бурякового... у грудні кольору хурми... і так далі – лайфхак", "Ви ж референдум проводили? В "рускій мир просилися? Так чого ж ви, невдячні, тепер від нього носи вернете", "не треба було скаржитися, що заліза в організмі не вистачає", – пишуть ук оментарях у соціальних мережах.

Як відомо, з 24 серпня в Сімферополі введений режим економії води. Її подають по годинах, а по телевізору пустили ролик про необхідність берегти воду.

Нагадаємо, новий знімок Путіна в Криму породив масу мемів.

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