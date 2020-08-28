Катастрофа літака Ту - 154 в 2010 році, під час якого загинув президент Польщі Лех Качинський і політична еліта країни, не був випадковістю

Висновки про те, що в салоні авіалайнера була закладена вибухівка, озвучили польські експерти, а президент РФ Володимир Путін, випадково обмовившись, тільки підтвердив висновки слідчих і назвав місце, де її пронесли на борт.

На це звернув увагу колишній радник глави РФ Андрій Ілларіонов, про що розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

За його словами, з моменту авіакатастрофи Путін знав набагато більше про її причини, ніж це було озвучено.

Як відомо, слідство встановило, що в той фатальний день в літаку прогриміло два вибухи: один – в лівому крилі, інший – в центроплані під або в районі пасажирського салону, де перебував президент з дружиною й основна частина делегації.

Найбільш точний аналіз того, що сталося зробив російський дослідник і розслідувач під ніком Фланкер 20, опублікувавши його кілька років тому. Ілларіонов зазначив, що польська доповідь важлива, тому що це політична доповідь, потверджена Сеймом, але з точки зору технічної сторони робота росіянина є більш серйозною.

"Незаперечним є факт: загибель літака з польською делегацією відбулася в результаті двох вибухів на борту", - пояснив гість ефіру.

Розбираючи питання, як вибухівка опинилася на борту літака, Ілларіонов озвучив дві версії:

"Одна з цих версій полягає в тому, що вибухівка опинилася в літаку під час ремонту в Самарі. Іншу версію виклав відомий дослідник і дуже поінформована людина, може, більш поінформовані, ніж хто б то не було, Володимир Володимирович Путін на прес-конференції. Коли польський журналіст запитав його, що він з цього приводу скаже, Володимир Володимирович прямо йому так і сказав, під камери, під софіти сказав: "Літак звідки злітав? З Варшави. Так де вибухівку поклали? У Варшаві", - чітко і ясно вимовив Путін. Потім, мабуть, отямившись, що він сказав, він сказав: «Ну взагалі-то вибухівки не було. Але слово не горобець, воно прозвучало. Путін сказав, що вибухівку поклали у Варшаві. А як з'ясувалося зовсім недавно, в ніч перед вильотом цього літака з варшавського аеропорту на борт цього літака завантажили вантаж вагою трохи більше однієї тонни під назвою "додаткові деталі, матеріали", які ніхто не оглядав. Що це було? Які це були деталі? Чому вони не пройшли огляд? Але найцікавіше, що для широкої громадськості ця інформація стала відома зовсім недавно. А Володимир Володимирович дізнався про неї давним-давно. І це цікаво".

Літак, в якому президент Польщі Лех Качинський з дружиною, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування і громадські та релігійні діячі летіли на жалобні заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу, зазнав аварії при заході на посадку на аеродром Смоленськ-Північний 10 квітня 2010 року. Всі 96 людей на борту загинули.

Нагадаємо, Путін не задовольнив Варшаву.

Як повідомляла Politeka, Росія передала Польщі записи з літака Качинського.

Також Politeka писала, що поляки вимагають від Путіна уламки літака.