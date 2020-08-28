Крушение самолета Ту-154 в 2010 году, во время которого погиб президент Польши Лех Качиньский и политическая элита страны, не был случайностью

Выводы о том, что в салоне авиалайнера была заложена взрывчатка, озвучили польские эксперты, а президент РФ Владимир Путин, случайно оговорившись, только подтвердил выводы следователей и назвал место, где ее пронесли на борт.

На это обратил внимание бывший советник главы РФ Андрей Илларионов, о чем рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, с момента авиакатастрофы Путин знал намного больше о ее причинах, чем это было озвучено.

Как известно, следствие установило, что в тот роковой день в самолете прогремело два взрыва: один – в левом крыле, другой – в центроплане под или в районе пассажирского салона, где находился президент с супругой и основная часть делегации.

Наиболее точный анализ случившегося сделал российский исследователь и расследователь под ником Фланкер 20, опубликовав его несколько лет назад. Илларионов отметил, что польский доклад важен, потому что это политический доклад, потвержденный Сеймом, но с точки зрения технической стороны работа россиянина является более серьезной.

«Неоспоримым является факт: гибель самолета с польской делегацией произошла в результате двух взрывов на борту», – пояснил гость эфира.

Разбирая вопрос, как взрывчатка оказалась на борту самолета, Илларионов озвучил две версии:

«Одна из этих версий заключается в том, что взрывчатка оказалась в самолете во время ремонта в Самаре. Другую версию изложил известный исследователь и очень информированный человек, может, более информированный, чем кто бы то ни было, Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции. Когда польский журналист спросил его, что он по этому поводу скажет, Владимир Владимирович прямо ему так и сказал, под камеры, под софиты сказал: «Самолет откуда взлетал? Из Варшавы. Так где взрывчатку положили? В Варшаве», – четко и ясно произнес Путин. Потом, видимо, опомнившись, что он сказал, он сказал: «Ну вообще-то взрывчатки не было. Но слово-то не воробей, оно прозвучало. Путин сказал, что взрывчатку положили в Варшаве. А как выяснилось совсем недавно, в ночь перед вылетом этого самолета из варшавского аэропорта на борт этого самолета загрузили груз весом чуть больше одной тонны под названием «дополнительные детали, материалы», которые никто не досматривал. Что это было? Какие это были детали? Почему они не прошли досмотр? Но самое интересное, что для широкой общественности эта информация стала известна совсем недавно. А Владимир Владимирович узнал о ней давным-давно. И это интересно».

Самолет, в котором президент Польши Лех Качиньский с женой, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели летели на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Все 96 человек на борту погибли.

Напомним, Путин не удовлетворил Варшаву.

Как сообщала Politeka, Россия передала Польше записи с самолета Качиньского.

Также Politeka писала, что поляки требуют от Путина обломки самолета.