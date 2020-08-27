Стало відомо, що може зруйнувати плани Росії на "Північний потік-2"
Зокрема, остаточний хрест на можливості добудувати "Північний потік-2" може поставити отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Зараз європейські політики активно обговорюють можливість введення санкцій проти Москви, після останніх подій, передає DW.
На тлі отруєння Навального, депутати в парламенті Німеччини, влада якої офіційно підтримувала спорудження газопроводу, відкрито закликають повністю переглянути підходи ФРН до скандального російського газопроводу, що може принести катастрофічні наслідки для Росії.
Зокрема, член партії "Союз-90"/" Зелені" Омід Нуріпур закликав уряд відмовитися від підтримки"Північного потоку - 2".
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Політик заявив, що "Газпром" є одним із спонсорів Кремля, керівництво якого здійснює систематичні замахи на життя опозиціонерів.
"Ми не повинні підтримувати це", - заявив політик у своєму зверненні.
Депутат німецького парламенту підкреслив, що влада ФРН повинна сприяти виробленню заходів у відповідь на рівні Європейського Союзу, оскільки офіційний Берлін до кінця нинішнього року перебуває в статусі голови ЄС.
Російські джерела стурбовані і називають реакцію німецької влади "небезпечною тенденцією".
Нагадаємо, однокурсник Путіна розповів, за що скоєно замах на Навального.
Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.
Також Politeka писала, що Навальний викрив головну путінську пропагандистку Симоньян та її чоловіка.