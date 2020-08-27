Стало известно, что может разрушить планы России на "Северный поток - 2"
В частности, окончательный крест на возможности достроить "Северный поток - 2" может поставить отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Сейчас европейские политики активно обсуждают возможность введения санкций против Москвы, после последних событий, передает DW.
На фоне отравления Навального, депутаты в парламенте Германии, власти которой официально поддерживали сооружение газопровода, открыто призывают полностью пересмотреть подходы ФРГ к скандальному российскому газопроводу, что может принести катастрофические последствия для России.
В частности, член партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур призвал правительство отказаться от поддержки "Северного потока - 2".
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Политик заявил, что "Газпром" является одним из спонсоров Кремля, руководство которого оказывает систематические покушения на жизнь оппозиционеров.
"Мы не должны поддерживать это", - заявил политик в своем обращении.
Депутат немецкого парламента подчеркнул, что власти ФРГ должны содействовать выработке ответных мер на уровне Европейского Союза, поскольку официальный Берлин до конца нынешнего года находится в статусе председателя ЕС.
Российские источники обеспокоены и называют реакцию немецких властей "опасной тенденцией".
Напомним, сокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.
Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.
Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.