В России уже обеспокоены

Стало известно, что может разрушить планы России на "Северный поток - 2"

В частности, окончательный крест на возможности достроить "Северный поток - 2" может поставить отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас европейские политики активно обсуждают возможность введения санкций против Москвы, после последних событий, передает DW.

На фоне отравления Навального, депутаты в парламенте Германии, власти которой официально поддерживали сооружение газопровода, открыто призывают полностью пересмотреть подходы ФРГ к скандальному российскому газопроводу, что может принести катастрофические последствия для России.



В частности, член партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур призвал правительство отказаться от поддержки "Северного потока - 2".

Политик заявил, что "Газпром" является одним из спонсоров Кремля, руководство которого оказывает систематические покушения на жизнь оппозиционеров.

"Мы не должны поддерживать это", - заявил политик в своем обращении.

Депутат немецкого парламента подчеркнул, что власти ФРГ должны содействовать выработке ответных мер на уровне Европейского Союза, поскольку официальный Берлин до конца нынешнего года находится в статусе председателя ЕС.

Российские источники обеспокоены и называют реакцию немецких властей "опасной тенденцией".

Напомним, сокурсник Путина рассказал, за что совершено покушение на Навального.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.