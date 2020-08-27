У Росії ніколи не зупиняться сипати погрозами

Колишній співробітник ізраїльських спецслужб Яків Кедмі, який живе в РФ і займає проросійську позицію, пригрозив прибалтійським країнам Європи

Зокрема, він заявив, що пройде всього кілька десятиліть і від прибалтійських держав залишаться тільки їх географічні назви.

Таку злочинну заяву він зробив у виданні Shark News, передає Replyua.net.

Затятий прихильник агресивної політики Кремля впевнений, що Латвія, Естонія і Литва не життєздатні за всіма параметрами, починаючи від історичних і демократичних і закінчуючи міжнародним правом.

Кедмі розмріявся про те, що прибалтійські держави не зможуть продовжувати своє існування без зовнішнього фінансування. Якщо Євросоюз припинить виплату дотацій і кредитування, Прибалтика просто не виживе. Він також замарив тим, що нібито вони припинять існування, а через кілька десятиліть від Литви, Естонії та Латвії залишаться тільки географічні назви.

Також раніше повідомлялося, що Яків Кедмі озвучив ідею про розподіл українських територій.

За його маячною ідеєю вирішення проблем на Донбасі може бути тільки одне - перетворення територій України на федеративну державу з подальшим визнанням суверенітету Донбасу.

"На наступний же день після того, як вона стане федеративною, всі ці суб'єкти від Одеси і далі підуть тільки в одному напрямку – в кримському. Не захочуть вони бути в цьому неподобстві, яке називається "держава Україна", – заявив Яків Кедмі.

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