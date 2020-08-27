В России никогда не остановятся сыпать угрозами

Бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми, который живет в РФ и занимает пророссийскую позицию, пригрозил прибалтийским странам Европы

В частности, он заявил, что пройдет всего несколько десятилетий и от прибалтийских государств останутся только их географические названия.

Такое преступное заявление он сделал в издании Shark News, передает Replyua.net.

Ярый сторонник агрессивной политики Кремля уверен, что Латвия, Эстония и Литва не жизнеспособны по всем параметрам, начиная от исторических и демократических и заканчивая международным правом.

Кедми размечтался о том, что прибалтийские государства не смогут продолжать свое существование без внешнего финансирования. Если Евросоюз прекратит выплату дотаций и кредитование, Прибалтика просто не выживет. Он также забредил тем, что якобы они прекратят существование, а через несколько десятилетий от Литвы, Эстонии и Латвии останутся только географические названия.

Также ранее сообщалось, что Яков Кедми озвучил идею о разделе украинских территорий.

По его бредовой идее решение проблем на Донбассе может быть только одно - превращение территорий Украины в федеративное государство с последующим признанием суверенитета Донбасса.

"На следующий же день после того, как она станет федеративной, все эти субъекты от Одессы и дальше пойдут только в одном направлении – в крымском. Не захотят они быть в этом безобразии, которое называется государство Украина", – заявил Яков Кедми.

Напомним, Россия начала тревожные маневры у границ Украины, видео

Как сообщала Politeka, власти Украины готовятся к удару РФ по Беларуси, сделано заявление

Также Politeka писала, что в США пообещали вооружить украинцев до зубов против России, поставив ультиматум.