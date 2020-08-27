Росія робить все можливе для погіршення ситуації

Не без "допомоги" Кремля, в Білорусі, охопленій масовими протестами і страйками, склалася патова ситуація

Кремль може спеціально підставляти главу Білорусі Олександра Лукашенка, проти якого повстав власний народ.

Таку думку озвучив відомий російський соціолог і блогер Ігор Ейдман на своїй сторінці в мережі Facebook.

Соціолог припустив, що Кремль свідомо погіршує становище глави Білорусі Олександра Лукашенка, проти якого повстав народ.

"Нинішня патова ситуація затягується. Це вигідно тільки Путіну. В Білорусі потрібен підвішений, слабкий Лукашенко і нездатна на рішучі дії опозиція, щоб обидві сторони потребували його підтримки і залежали від його прихильності, щоб в Республіці посилювався хаос", - пояснив блогер.

Він зазначив, що Кремль послаблює Білорусь, щоб полегшити собі "аншлюс".

Також раніше повідомлялося, що Олександр Данилюк висловив упевненість в тому, що РФ готується до провокації кровопролиття в Білорусі з метою дестабілізації країни.

При цьому Росія буде використовувати свою агентуру серед вищого керівництва білоруських силових структур і опозиціонерів. Одним з можливих сценаріїв російської агресії, за словами Данилюка, є інспірування збройного повстання проти Олександра Лукашенка для виправдання безпосереднього військового вторгнення РФ на територію Білорусі.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.