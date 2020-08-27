Россия делает все возможное для ухудшения ситуации

Не без "помощи" Кремля, в Беларуси, охваченной массовыми протестами и забастовками, сложилась патовая ситуация

Кремль может специально подставлять главу Беларуси Александра Лукашенко, против которого восстал собственный народ.

Такое мнение озвучил известный российский социолог и блогер Игорь Эйдман на своей странице в сети Facebook.

Социолог предположил, что Кремль сознательно ухудшает положение главы Беларуси Александра Лукашенко, против которого восстал народ.

"Нынешняя патовая ситуация затягивается. Это выгодно только Путину. В Беларуси нужен подвешенный, слабый Лукашенко и неспособная на решительные действия оппозиция, чтобы обе стороны нуждались в его поддержке и зависели от его благосклонности, чтобы в республике усиливался хаос", - объяснил блогер.

Он отметил, что Кремль ослабляет Беларусь, чтобы облегчить себе "аншлюс".

Также ранее сообщалось, что Александр Данилюк высказал уверенность в том, что РФ готовится к провокации кровопролития в Беларуси с целью дестабилизации страны.

При этом Россия будет использовать свою агентуру среди высшего руководства белорусских силовых структур и оппозиционеров. Одним из возможных сценариев российской агрессии, по словам Данилюка, является инспирирование вооруженного восстания против Александра Лукашенко для оправдания прямого военного вторжения РФ на территорию Беларуси.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.