Відома письменниця Оксана Забужко висловилася про майбутнє України

На її думку, спрогнозувати майбутнє України, як і людства в цілому, через п'ять років вкрай складно. Адже прямо зараз світ переживає глобальну кризу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

За її словами, в осяжному майбутньому вся сучасна цивілізація буде змушена почати жити в нових реаліях.

"Тут не те що Україну – тут взагалі людство уявити складно. Ні, воно, звичайно, буде жити, нікуди не дінеться. Але вся наша цивілізація, і Україна з нею, підійшли до тієї межі, де сума накопичених системних помилок вже сама по собі не розсмокчеться. Саме це називається системною кризою – тим, що б'є одночасно по багатьох напрямках", - зазначила вона.

Те, що зараз всі виявилися вимушено замкненими в своїх державних кордонах, – це перший серйозний удар по глобалізації з 1989 року, з падіння Берлінської стіни, підкреслила письменниця.

"Несподівано все це закінчилося. Я б сказала, що світобудова, як сценарист, нас грубо обложила. Продемонструвала нам, що ні до якої глобалізації ми насправді не були готові. Що всі наші міжнародні організації, ВООЗ і що там ще, - це все "пурхавка", а як дійшло до справи, то в кожній країні своя система охорони здоров'я", – сказала Забужко.

Вона додала, що в умовах пандемії кожна країна була змушена боротися з небезпекою з тим, що встигла побудувати за попередні роки.

Нагадаємо, Забужко пояснила головну мету Росії в Україні.

Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.



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