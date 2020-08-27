Известная писательница Оксана Забужко высказалась о будущем Украины

По ее мнению, спрогнозировать будущее Украины, как и человечества в целом, через пять лет крайне сложно. Ведь прямо сейчас мир переживает глобальный кризис.

Об этом она рассказала в интервью для журналистов издания Обозреватель.

По ее словам, в обозримом будущем вся современная цивилизация будет вынуждена начать жить в новых реалиях.

"Здесь не то что Украину – здесь вообще человечество представить сложно. Нет, оно, конечно, будет жить, никуда не денется. Но вся наша цивилизация, и Украина с ней, подошли к той грани, где сумма накопленных системных ошибок уже сама по себе не рассосется. Именно это называется системным кризисом – тем, что бьет одновременно по многим направлениям", - отметила она.

То, что сейчас все оказались вынужденно запертыми в своих государственных границах, – это первый серьезный удар по глобализации с 1989 года, с падения Берлинской стены, подчеркнула писательница.

"Неожиданно все это закончилось. Я бы сказала, что мироздание, как сценарист, нас грубо осадило. Продемонстрировало нам, что ни к какой глобализации мы на самом деле не были готовы. Что все наши международные организации, ВОЗ и что там еще, – это все "порхавка", а как дошло до дела, то в каждой стране своя система здравоохранения", – сказала Забужко.

Она добавила, что в условиях пандемии каждая страна была вынуждена бороться с опасностью с тем, что успела построить за предыдущие годы.

Напомним, Забужко объяснила главную цель России в Украине.

Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.

Также Politeka писала, что Забужко раскрыла, как пропаганда РФ промыла мозги европейцам.