Росія готує вторгнення у Білорусь за тим самим сценарієм, що свого часу в Україну

Як передає Politeka, про це заявив керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк в коментарі Guildhall.

На думку експерта, РФ готується до провокації кровопролиття в Білорусі з метою дестабілізації країни. При цьому Росія буде використовувати свою агентуру серед вищого керівництва білоруських силових структур і опозиціонерів. Одним з можливих сценаріїв російської агресії, за словами Данилюка, є інспірування збройного повстання проти Олександра Лукашенка для виправдання безпосереднього військового вторгнення РФ на територію Білорусі.

"Для дестабілізації Білорусі Росія застосовує ті ж методички, за якими реалізовувала гібридну агресію проти України. Це і позиціонування опонентів як "фашистів", і звинувачення Заходу в організації протестів, і виправдання своїх жорстоких дій необхідністю стримувати "агресію НАТО", і використання релігійної карти, залякуючи розколом між БПЦ (Білоруською православною церквою, - ред.) та РПЦ (Російською православною церквою, - ред.), - прогнозує експерт.

На його переконання, надалі РФ буде так само, як і в Україні, провокувати в Білорусі кровопролиття, використовуючи своїх агентів як серед вищого керівництва силових структур РБ, так і серед опозиціонерів.

"За найбільш зручним для РФ сценарієм, контрольовані Москвою агенти-провокатори можуть почати збройний опір Лукашенка в західній Білорусі, що виправдає безпосереднє втручання з боку РФ ", - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.