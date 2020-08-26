Росія готує вторгнення у Білорусь за тим самим сценарієм, що свого часу в Україну
Як передає Politeka, про це заявив керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк в коментарі Guildhall.
На думку експерта, РФ готується до провокації кровопролиття в Білорусі з метою дестабілізації країни. При цьому Росія буде використовувати свою агентуру серед вищого керівництва білоруських силових структур і опозиціонерів. Одним з можливих сценаріїв російської агресії, за словами Данилюка, є інспірування збройного повстання проти Олександра Лукашенка для виправдання безпосереднього військового вторгнення РФ на територію Білорусі.
"Для дестабілізації Білорусі Росія застосовує ті ж методички, за якими реалізовувала гібридну агресію проти України. Це і позиціонування опонентів як "фашистів", і звинувачення Заходу в організації протестів, і виправдання своїх жорстоких дій необхідністю стримувати "агресію НАТО", і використання релігійної карти, залякуючи розколом між БПЦ (Білоруською православною церквою, - ред.) та РПЦ (Російською православною церквою, - ред.), - прогнозує експерт.
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На його переконання, надалі РФ буде так само, як і в Україні, провокувати в Білорусі кровопролиття, використовуючи своїх агентів як серед вищого керівництва силових структур РБ, так і серед опозиціонерів.
"За найбільш зручним для РФ сценарієм, контрольовані Москвою агенти-провокатори можуть почати збройний опір Лукашенка в західній Білорусі, що виправдає безпосереднє втручання з боку РФ ", - підсумував Данилюк.
Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.