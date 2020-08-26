Россия готовит вторжение в Беларусь по тому же сценарию, что в свое время в Украину

Как передает Politeka, об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк в комментарии Guildhall.

По мнению эксперта, РФ готовится к провокации кровопролития в Беларуси с целью дестабилизации страны. При этом Россия будет использовать свою агентуру среди высшего руководства белорусских силовых структур и оппозиционеров. Одним из возможных сценариев российской агрессии, по словам Данилюка, является инспирирование вооруженного восстания против Александра Лукашенко для оправдания прямого военного вторжения РФ на территорию Беларуси.

"Для дестабилизации Беларуси Россия применяет те же методички, по которым реализовывала гибридную агрессию против Украины. Это и позиционирование оппонентов как "фашистов", и обвинения Запада в организации протестов, и оправдание своих жестоких действий необходимостью сдерживать "агрессию НАТО", и использование религиозной карты, запугивая расколом между БПЦ (Белорусской православной церковью, - ред.) и РПЦ (Российской православной церковью, - ред.), - прогнозирует эксперт.

По его убеждению, в дальнейшем РФ будет так же, как и в Украине, провоцировать в Беларуси кровопролитие, используя своих агентов как среди высшего руководства силовых структур РБ, так и среди оппозиционеров.

"По наиболее удобному для РФ сценарию, контролируемые Москвой агенты-провокаторы могут начать вооруженное сопротивление Лукашенко в западной Беларуси, что оправдает непосредственное вмешательство со стороны РФ", - подытожил Данилюк.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.