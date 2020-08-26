Російський політик Володимир Жириновський зробив чергову скандальну заяву про Олександра Лукашенка

Зокрема, він вважає, що Олександр Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі рік або два, а потім знакне з життя Білорусі. У підсумку країна повинна попроситися до складу Росії інакше нібито Білорусь нічого хорошого без РФ не чекає, а порятунок Білорусі лише в Росії.

Про це скандальний політик написав у своєму Телеграм-каналі.

"Важко сьогодні бути самостійною державою. Грошей на це немає. Тому Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі ще рік, ну, два. Але в кінцевому рахунку Білорусь за прикладом Прибалтики в 1940 році повинна звернутися до Москви з проханням про вступ до складу Росії", – зазначив він.

За словами політика, як мінімум можна об'єднати окремі органи і структури.

"Нехай висять два прапори, але будуть єдині залізниці, армія, система зв'язку, гроші..." - додав Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський запропонував сценарій з входженням Білорусі до складу РФ.

За його "грандіозним" планом, Білорусь може увійти до складу Росії в якості шести областей. При цьому Жириновський знайшов правильне "застосування" президенту Білорусі та пропонує зробити Олександра Лукашенка віце-прем'єром РФ по сільському господарству.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.