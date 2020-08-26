Российский политик Владимир Жириновский сделал очередное скандальное заявление об Александре Лукашенко

В частности, он считает, что Александр Лукашенко пробудет президентом независимой Беларуси год или два, а потом исчезнет из жизни Беларуси. В итоге страна должна попроситься в состав России иначе якобы Беларусь ничего хорошего без РФ не ждет, а спасение Беларуси лишь в России.

Об этом скандальный политик написал в своем Телеграм-канале.

"Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруси еще год, ну, два. Но в конечном счете Белорусь по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России", – отметил он.

По словам политика, как минимум можно объединить отдельные органы и структуры.

"Пусть висят два флага, но будут единые железные дороги, армия, система связи, деньги..." – добавил Жириновский.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский предложил сценарий с вхождением Беларуси в состав РФ.

По его "грандиозному" плану, Беларусь может войти в состав России в качестве шести областей. При этом Жириновский нашел правильное "применение" для президента Беларуси и предлагает сделать Александра Лукашенко вице-премьером РФ по сельскому хозяйству.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.