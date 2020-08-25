На тлі масових протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко зібрав Раду безпеки

Через кілька днів після засідання, в мережі з'явився детальний план заходів щодо стабілізації обстановки в країні, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Так, глава держави роздав відомствам і міністерствам першочергові завдання, щоб не допустити втрати своєї влади. Наприклад, Міноборони має приділити особливу увагу пересуванню військ НАТО на території Польщі та Литви. Співробітники відомства повинні відстежувати їх напрямки і задуми, а також не соромитися виводити білоруські ЗС і техніку на напрямки їх пересування.

Зовнішньополітичне відомство Білорусі має донести керівникам західних держав інформацію про ситуацію в країні і попередити про відповідальність за розпалювання заворушень.

Прикордонникам доручено посилити охорону державного кордону в усіх напрямках, щоб в країну не хлинули бойовики, зброя, боєприпаси і гроші для фінансування заворушень.

Не залишиться без роботи і Міністерство внутрішніх справ, якому Лукашенко доручив "не допустити заворушень в країні й особливо в Мінську, відновити мир і тишу, захистити трудові колективи від шельмування і погроз вулиці".

На КДБ президент поклав обов'язок виявляти і припиняти діяльність організаторів масових вуличних заворушень і розкривати канали їх фінансування.

Що стосується ЗМІ, то вони, за вказівкою Лукашенка, повинні "роз'яснити людям і попередити їх, що неконституційні дії – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної держави".

Раніше ми писали про те, що журналіст Юрій Бутусов назвав головну ознаку програшу Лукашенка на виборах. За його словами, президент не зміг "взяти" свій народ, тому взявся за автомат, переляканий масовими протестами.

Нагадаэмо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.