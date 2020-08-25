На фоне массовых протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко собрал Совет безопасности

Спустя несколько дней после заседания, в сети появился детальный план мер по стабилизации обстановки в стране, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Так, глава государства раздал ведомствам и министерствам первоочередные задания, чтобы не допустить потери своей власти. Например, Минобороны должно уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Сотрудники ведомства должны отслеживать их направления и замыслы, а также не стесняться выводить белорусские ВС и технику на направления их передвижения.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси должно донести руководителям западных государств информацию о ситуации в стране и предупредить об ответственности за разжигание беспорядков.

Пограничникам поручено усилить охрану государственной границы по всем направлениям, чтобы в страну не хлынули боевики, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков.

Не останется без работы и Министерство внутренних дел, которому Лукашенко поручил «не допустить беспорядков в стране и особенно в Минске, восстановить мир и тишину, защитить трудовые коллективы от шельмования и угроз улицы».

На КГБ президент возложил обязанность выявлять и пресекать деятельность организаторов массовых уличных беспорядков и вскрывать каналы их финансирования.

Что касается СМИ, то они, по указке Лукашенко, должны «разъяснить людям и предупредить их, что неконституционные действия – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного государства».

Ранее мы писали о том, что журналист Юрий Бутусов назвал главный признак проигрыша Лукашенко на выборах. По его словам, президент не смог «взять» свой народ, поэтому взялся за автомат, перепуганный массовыми протестами.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.