Білоруський опозиціонер Вадим прокоп'єв записав жорстке звернення до Олександра Лукашенка

У зверненні опозиціонер пояснив, що Лукашенко даремно чіпляється за владу в Білорусі і шукає допомоги у Росії, зокрема Путіна. За його словами, Лукашенко остаточно програв домогосподарці Тихановській, яка гідно поводиться в таких складних обставинах.

Таку заяву він озвучив на своєму каналі в Youtube.

"Спробами зблизитися з Путіним і Росією Лукашенко лише налаштовує проти себе залишки своїх підлеглих, які незадоволені тим, що їх готуються замінити фахівцями з РФ", - пояснив він, додавши, що президент Білорусі також налаштовує проти себе народ.

Прокоп'єв зазначає, що Тихановська на його тлі виглядає як справжній дипломат, зі знанням мов і відмінною поведінкою.

Він також запевнив, що всі плани Лукашенко рухнули та він вже програв крісло президента Білорусі домогосподарці, яка виступає за мирний протест в країні і всіляко його підтримує.

Також раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко заговорив про можливу окупацію однієї з областей Білорусі. За його словами, такий план, що передбачає "відділення" Гродненської області, нібито розробили країни Заходу.

Президент також торкнувся теми масових протестів у Білорусі. Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів гірниками з України.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.