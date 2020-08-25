Білоруський опозиціонер Вадим прокоп'єв записав жорстке звернення до Олександра Лукашенка
У зверненні опозиціонер пояснив, що Лукашенко даремно чіпляється за владу в Білорусі і шукає допомоги у Росії, зокрема Путіна. За його словами, Лукашенко остаточно програв домогосподарці Тихановській, яка гідно поводиться в таких складних обставинах.
Таку заяву він озвучив на своєму каналі в Youtube.
"Спробами зблизитися з Путіним і Росією Лукашенко лише налаштовує проти себе залишки своїх підлеглих, які незадоволені тим, що їх готуються замінити фахівцями з РФ", - пояснив він, додавши, що президент Білорусі також налаштовує проти себе народ.
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Прокоп'єв зазначає, що Тихановська на його тлі виглядає як справжній дипломат, зі знанням мов і відмінною поведінкою.
Він також запевнив, що всі плани Лукашенко рухнули та він вже програв крісло президента Білорусі домогосподарці, яка виступає за мирний протест в країні і всіляко його підтримує.
Також раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко заговорив про можливу окупацію однієї з областей Білорусі. За його словами, такий план, що передбачає "відділення" Гродненської області, нібито розробили країни Заходу.
Президент також торкнувся теми масових протестів у Білорусі. Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів гірниками з України.
Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.