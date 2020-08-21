Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало упевнений, що дні Олександра Лукашенка на посаді глави республіки полічені

Таку думку опозиціонер, який змушений був виїхати з країни, озвучив на онлайн-прес-конференції, передає Politeka.net.

За його словами, зараз в Білорусі немає реальних лідерів опозиції, які могли б повести за собою людей і протистояти президенту, перемогу якого багато хто ставить під сумніви. Саме тому Лукашенко діє такими ж методами, які використовували свого часу латино-американські режими в 70-80-их роках.

"Тобто будь-яка людина, здатна до організації, або людина, яка здатна до об'єднання якоїсь кількості людей навколо себе, здатна ставати центром кристалізації, відразу ж сідає у в'язницю, або видавлюється з країни", – підкреслив Цепкало.

Однак, упевнений він, що вже восени Лукашенко не керуватиме країною.

"Він і так нею не керує, але треба подивитися, що далі з ним робити", – підкреслив опозиціонер.

Цепкало додав, що зміни в Конституції, про які було заговорив Лукашенко, ніхто приймати навіть не планує.

Що стосується подальшої долі презиента Білорусі, то її, впевнений політик-втікач, повинен вирішувати народ.

Раніше ми писали про те, що головна конкурентка Лукашенка Світлана Тихановська дала прес-конференцію, на якій розповіла, що повернеться в Білорусь тільки після того, як відчує себе в безпеці.

Крім того, вона уникла відповіді на запитання, чи візьме участь у повторних президентських виборах, якщо вони все ж відбудуться.

Нагадаємо, конкурент Лукашенка, який втік до Києва, поплатився за слова про Донбас.

Як повідомляла Politeka, Янукович зробив капость Лукашенку, який його підтримував.

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