Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что дни Александра Лукашенко на посту главы республики сочтены

Такое мнение оппозиционер, который вынужден был уехать из страны, озвучил на онлайн-пресс-конференции, передает Politeka.net.

По его словам, сейчас в Беларуси нет реальных лидеров оппозиции, которые могли бы повести за собой людей и противостоять президенту, победу которого многие ставят под сомнения. Именно поэтому Лукашенко действует такими же методами, какие использовали в свое время латино-американские режимы в 70-80-ых годах.

«То есть любой человек, способный к организации, либо человек, который способен к объединению какого-то количества людей вокруг себя, способен становиться центром кристаллизации, сразу же садится в тюрьму, либо выдавливается из страны», – подчеркнул Цепкало.

Однако, уверен он, что уже осенью Лукашенко не будет руководить страной.

«Он и так ей не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать», – подчеркнул оппозиционер.

Цепкало добавил, что изменения в Конституции, о которых было заговорил Лукашенко, никто принимать даже не планирует.

Что касается дальнейшей судьбы презиента Беларуси, то ее, уверен беглый политик, должен решать народ.

Ранее мы писали о том, что главная конкурентка Лукашенко Светлана Тихановская дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что вернется в Беларусь только после того, как почувствует себя в безопасности.

Кроме того, она ушла от ответа, примет ли участие в повторных президентских выборах, если они все же состоятся.

Напомним, сбежавший в Киев конкурент Лукашенко поплатился за слова о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Янукович сделал пакость Лукашенко, который его поддерживал.

Также Politeka писала, что Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту: "Мы сделали выводы".