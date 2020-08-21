В окупованому Криму ситуація з нестачею води набуває все більш тривожних масштабів
На День незалежності України, 24 серпня, окупанти зроблять жителям півострова "подарунок": воду почнуть подавати за графіком, повідомляє телеграм-канал "Український Діалог".
Так, першими відчують нововведення на собі жителі Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисачарйського районів.
За інформацією каналу, обмеження подачі води буде здійснюватися в три етапи. Спочатку з 24 серпня відключать гарячу воду і стануть менше подавати холодної води. З 31 серпня столиця Криму буде отримувати воду по годинах, а з 7 вересня замість чотирьох годин подачі води залишать дві або три години.
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Пояснюючи такі непопулярні кроки, чиновники заявили, що причиною послужило катастрофічне обміління водосховищ, які вже майже порожні. Так, при плановому наповненні Сімферопольського водосховища в 36 мільйонів кубометрів води там зараз залишилося всього сім мільйонів.
У Партизанському водосховищі при нормі 34 мільйони залишилося менше семи мільйонів кубометрів, а в Аянському замість 3,9 мільйонів сьогодні є менше двох мільйонів кубометрів.
Раніше ми писали про те, що військові МО РФ проклали 15 ниток трубопроводу з Білогірська до Сімферополя довжиною понад 40 кілометрів. Передбачалося, що таким чином вдасться частково заповнити водою з Тайганського і Білогірського водосховищ Сімферопольське. Проте вже через місяць на водогоні сталася перша аварія.
Місцеві жителі дивуються, навіщо таку дорогу і необхідну півострову воду виливають в сухе водосховище замість того, щоб відразу підключити труби до системи водопостачання.
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