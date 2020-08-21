В окупованому Криму ситуація з нестачею води набуває все більш тривожних масштабів

На День незалежності України, 24 серпня, окупанти зроблять жителям півострова "подарунок": воду почнуть подавати за графіком, повідомляє телеграм-канал "Український Діалог".

Так, першими відчують нововведення на собі жителі Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисачарйського районів.

За інформацією каналу, обмеження подачі води буде здійснюватися в три етапи. Спочатку з 24 серпня відключать гарячу воду і стануть менше подавати холодної води. З 31 серпня столиця Криму буде отримувати воду по годинах, а з 7 вересня замість чотирьох годин подачі води залишать дві або три години.

Пояснюючи такі непопулярні кроки, чиновники заявили, що причиною послужило катастрофічне обміління водосховищ, які вже майже порожні. Так, при плановому наповненні Сімферопольського водосховища в 36 мільйонів кубометрів води там зараз залишилося всього сім мільйонів.

У Партизанському водосховищі при нормі 34 мільйони залишилося менше семи мільйонів кубометрів, а в Аянському замість 3,9 мільйонів сьогодні є менше двох мільйонів кубометрів.

Раніше ми писали про те, що військові МО РФ проклали 15 ниток трубопроводу з Білогірська до Сімферополя довжиною понад 40 кілометрів. Передбачалося, що таким чином вдасться частково заповнити водою з Тайганського і Білогірського водосховищ Сімферопольське. Проте вже через місяць на водогоні сталася перша аварія.

Місцеві жителі дивуються, навіщо таку дорогу і необхідну півострову воду виливають в сухе водосховище замість того, щоб відразу підключити труби до системи водопостачання.

Нагадаємо, найсильніша посуха накрила Крим, місцеві жителі завили від катастрофи.

Як повідомляла Politeka, окупанти продовжують знищувати Донбас, річки і ставки зникають на очах.

Також Politeka писала, що експерт розповів, чим закінчиться військова операція в Криму.