Новина про осійнній призов жителів ОРДЛО до лав "народної міліції" змусила громадян призовного віку та їхніх батьків відчути, м'яко кажучи, дискомфорт

Про це у своїй колонці для "Інформаційного опору" пише відомий блогер Олена Степова, яка свого часу змушена була виїхати з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію.

Автор зазначає, що в 2014 році люди призовного віку та їхні батьки в переважній більшості, повіривши кремлівській пропаганді і телевізору, масово захотіли в Росію, зазіхнувши на пенсії, зарплати і "велич". Ті ж, хто закликав включити здоровий глузд і не зраджувати Україну, ставали ворогами Донбасу, а деякі за таку позицію платили навіть життям.

"Жителі Луганської та Донецької областей в 2014-му році дуже хотіли бути РФ. Ми якось намагалися пояснити, що "бути Росією" – це не тільки отримувати зарплату в рублях, це ще й жити за законами РФ, шанувати Конституцію РФ, а також служити в армії РФ і віддавати борг РФ податками і життям, але хто нас слухав. Всі, хто був проти РФ на Донбасі в 2014-му році були оголошені персонами нон-грата, ворогами народу, нациками, фашистами, укропами, вуйками», – згадує Степова.

Коли ж прийшов час згадати не тільки про права, а й про обов'язки, в ОРДЛО захвилювалися. Зараз, зазначає блогер, за кількістю коментів тема призову в ОРДЛО дуже болюча і животрепетна для тих, хто там живе.

"Багато "республіканців" сподіваються уникнути призову, виїхавши в РФ, використовуючи для цього паспорт громадянина РФ. Значить, усвідомлення позиції "країна-громадянин-громадянський обов'язок" так і не постукало в їхні голови. Ну й нехай. РФ теж м'ясо потрібно, у них то Сирію звільняти, то мак в Афгані збирати", - пише Степова.

Вона попереджає росіян про те, що призовники з ОРДЛО підходить для розгону демонстрацій і мітингів.

"Ні сорому, ні совісті, та ще й образа на російський народ, який нічого не дав Донбасу", - іронізує блогер.

У свою чергу в соцмережах місцеві жителі пишуть про те, що поки республіка не визнана офіційно на рівні країн світу, призов в її армію не законний, що з людей хочуть зробити терористів, щоб вони потім не змогли виїхати ні в РФ, ні в Україну, ні в Польщу на роботу тощо.

Нагадаємо, українцям пояснили, чому війна з РФ буде довгою.

Як повідомляла Politeka, Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".

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