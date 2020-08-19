Рада отаманів Росії ополчилася проти безконтактних термометрів, якими вимірюють температуру у громадських місцях у період пандемії китайського вірусу

Козакам рекомедують не вимірювати температуру, оскільки через це "можливе стирання пам'яті", передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Крім того, їм також не радять вакцинуватися від вірусу, поки препарат не схвалить Всесвітня організація охорони здоров'я.

Більш того, отаман Геннадій Ковальов зі Свердловської області заявив про "феномен". За його словами, за час пандемії коронавірусом не захворів жоден козак, проте про це всі мовчать і не вивчають таке дивне явище.

Невігластво козаків вже висміяли в соцмережах. Так, у блозі "Вуса Пєскова" розмістили саму новину, а також кадр з фільму "Люди в чорному", де агент Джей у виконанні Уїлла Сміта стоїть з апаратом, який стирав пам'ять.

- Есаул-есаул, что ж ты бросил коня?

- Я не бросил, я его забыл pic.twitter.com/330BR47zwA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 18, 2020

Публікація викликала жваве обговорення, і користувачі почали вправлятися в сарказмі.

"Росія – відстала темна країна, де мракобісся зашкалює", "абсолютна нісенітниця! Бо у козака не може стерти пам'ять від термометра. Вони завжди п'яні, а це супербар'єр від пристріту, псування і стирання пам'яті", "тим, у кого немає мізків, пам'ять не стане в нагоді", "Росія-відстала темна країна, де мракобісся зашкалює«," вимір температури у козаків - це провокація Держдепу по стирання пам'яті предків", "Так ось для чого у них наклейки "я пам'ятаю! я пишаюся!" на автомобілях", "Ні, ну формально вони частково праві, під інфрачервоний термометр може бути замаскований пістолет, але щоб пістолет тільки стер пам'ять, а не вибив мізки) Ох витівники, по ходу вони його з флаконом горілки переплутали, або у них великий запас синьки і шишок:)", – навперебій іронізують у коментарях.

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