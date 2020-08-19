Олександо Лукашенко обурився вимогами білоруської опозиції щодо введення кримінальної відповідальності за неповагу до державної мови

Як передає Politeka, відповідне відео виклав на своєму Telegram-каналі блогер Donetchanyn.

"Відкрито не говорять, але прозвучал заборона російської мови. Вводиться поняття кримінальної відповідальності за образу білоруської мови. Слухайте, а у нас що, факти такі були колись, що ми ображали свою рідну мову? Ніколи цього не було", - заявив Лукашенко.

Крім того, за словами Лукашенка, опозиція пропонує перевести на білоруську мову армію, і в термін до 2030 року ввести освіту білоруською мовою у всіх навчальних закладах - від дитячих садків до університетів.

Також Лукашенко розповів, що опозиція планує вихід із Союзної держави з Росією, Євразійського союзу, ОДКБ і "інших інтеграційних утворень, де домінує Росія".

"Лука, мабуть після консультацій з директором ФСБ, продовжив качати ситуацію за українським сценарієм", - пише блогер.

За його словами, наразі Лукашенко намагається залякати громадян країни тим, що учасники протесту нібито хочуть "заборонити російську мову" - при тому, що велика частина протестуючих розмовляє російською.

На думку блогера, подібні залякування можуть призвести до закликів до президента РФ Володимира Путіна ввести війська у Білорусь.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "Треба було раніше нам…".

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