Окупанти вирішили наповнити кримчанам, чий півострів, і почали масовану атаку на свідомість громадян

Тепер людям, які мріяли повернутися в "рідну гавань", доводиться з ранку до вечора доводиться примусово слухати пісні з розряду "Крим – це Росія". Скрін з феодосійської групи в соцмережі опублікувала у своєму Twittеr блогер RoksolanaToday & Крим25%.

У публікації житель Феодосії скаржиться на засилля роспропаганди:

"Працюю останнім часом в центрі нашого міста-Назукіна-Нахімова, район Чистого будинку. Люди, ну це жесть – 12 годин поспіль з гучномовця щодня кричить один і той же запис пісень на тему "Моя батьківщина Росія. Крим-Росія. Феодосія-Росія"". Це вже не патріотизм, а ідіотизм якийсь. Ще місяці два тому ставили сучасні пісні та навіть хіти 80-90х. р. Розбавляли б їх піснями про Крим, і було б терпимо. А зараз прям катування якесь...".

"Ну, явно хочеться про це забути кримчанам. Нагадують", - коротко підписала скрін блогер.

Раніше ми розповідали про те, що Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право і права дитини в окупованому Криму, залучаючи дітей до участі в російському мілітаристському русі "Юнармія".

Як відомо, "Юнармія" позиціонує себе як Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух. Його створили в 2016 році. Дітей вчать стріляти, надавати медичну допомогу, орієнтуватися в місцевості і т.д. В якості викладачів виступають в основному російські військові.

Ми також писали, що в Ялті троє кавказців побили туриста. Відео розправи з'явилося в мережі. Як видно на кадрах, троє рослих молодих людей атакують четвертого, б'ють його ногами і кулаками. Жертва нападу намагається відбитися, проте сили виявилися нерівними. В кінці він ще кілька разів отримав ногою від одного з кавказців.

Нагадаємо, у Криму розхвалений водопровід МО РФ прорвало через місяць.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Також писала Politeka, що в РФ допустили повернення Криму, але з однією умовою.