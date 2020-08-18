Українські військові пригадують події шестирічної давнини в Іловайську
 
Як передає Politeka, з приводу шостої річниці Іловайську висловився колишній нардеп і засновник батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.
 
"Шість років тому тому. Іловайськ. Почавши рух з селища Грабське, штурмова рота "Донбасу" обійшла укрiплення російських найманців і увійшла в місто, опинившись в їхньому тилу. 4 приданих нам БМП ЗСУ, під командуванням "Позивний Апіс", атакували укрiплення з півдня і скували противника вогнем. На цьому всі хвалені "залізобетонні укріплені райони" сепарів закінчили своє існування", - розповів Семенченко.

Після цього, за його словами, почали наступ групи з інших добровольчих батальйонів, метою яких була західна половина.
 
"Звільнивши Східну частину Іловайська, ми завели "Апіса" з його БМП тією ж дорогою до нас. На ніч закріпилися прямо в центрі, в школі, було організовано харчування і психологічна допомога жителям, які знаходяться в підвалах адміністративних будівель, бомбосховищах. За цей день жодного загиблого", - повідомив Семенчко.
 
Він наголосив, що Іловайськ - це не тільки трагедія, це приклад героїзму, стійкості і самопожертви воїнів-добровольців і бійців ЗСУ. 

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